Elstenaar Nick (29) is wereldkampioen zweefvliegen: ‘Het voelt nog steeds onwerkelijk’

,,De regen doet me denken aan Litouwen. Iedere dag gebeurde daar iets bijzonders: plots was er bewolking, onweer of een bui, wat allemaal invloed had op de prestaties”, blikt hij terug op het wereldkampioenschap zweefvliegen in de Baltische staat, dat hij vorige week won. Het kampioenschap bestond uit dertien wedsstrijddagen, maar door het slechte weer vlogen Hanenburg en zijn concurrenten er maar negen. Afhankelijk van de aankomsttijd scoorden ze punten.



,,In 2017 werd ik in Litouwen vierde als junior. Het was mijn grote doel om revanche te nemen”, aldus het lid van Zweefvliegclub Deelen.