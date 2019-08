Elster nieuwbouwwijk Westeraam krijgt park aan oostgrens

De gemeente Overbetuwe wil de gronden voor 270.000 euro kopen van bouwfonds BPD en de Grondexploitatiemaatschappij (GEM) Westeraam, de organisaties die de afgelopen zestien jaar in totaal zo'n 2.500 woningen dan wel appartementen uit de grond stampten. Het gaat om drie percelen langs de Ceintuurbaan, die tezamen 22.000 vierkante meter - ruim vier voetbalvelden - groot zijn. De gemeente moet nog wel budget hiervoor zien te vinden.

Natuurlijke buffer

Gemeente én bewoners vinden dat er te weinig openbaar groen in Westeraam is gekomen. Zowel meer wandelpaden als speelgelegenheden als uitlaatstroken voor honden zijn gewenst. Verder moeten er vooral hoogstambomen geplant worden. De GEM vindt de wijk echter groen genoeg, reden voor de gemeente om daarom het initiatief te nemen en de gronden aan te kopen; ook om te voorkomen dat anderen de gronden voor de neus wegkapen. Bovendien is het een natuurlijke buffer met het oude buurtschap De Aam, wat daar althans na alle bouwdrift aan de oostkant van Elst nog van over is. Op de percelen zijn nimmer woningen ingetekend, maar ze 'moesten’ worden meegenomen toen een agrariër voor andere gronden werd uitgekocht. Het plan is om het park medio volgend jaar in te richten.

Op vijf na uitverkocht

Onderwijl is Westeraam zo goed als ‘uitverkocht'. ,,Er zijn nog een stuk of vijf woningen in het buurtje Vierslag te koop, die zijn over een maand of twee ook wel weg", denkt GEM-directeur Richard van der Velden. Die vijf horen bij zo'n 25 huizen waarvoor direct na de jaarwisseling de schop de grond in gaat. ,,Als die eind 2020 zijn opgeleverd, is Westeraam klaar.”

Laatste bedrijfskavel