Elster tieners veroveren online kerstbomenhandel in regio

VIDEOELST - Steeds meer gaat online en wordt thuis bezorgd: van boodschappen tot speelgoed, van de wasmachine tot schoenen. ,,Dus waarom de kerstboom niet’’, vroegen Bart Mathijssen en Julian Macleane uit Elst zich hardop af. Dus trekken de twee 18-jarige de ondernemersschoenen aan en verspreiden komend weekend in de Betuwe, Arnhem en Nijmegen 50.000 flyers. In de hoop zoveel mogelijk kerstbomen achter de voordeuren te krijgen.

,,We zagen vorig jaar kerst mensen met die kerstboom worstelen. Altijd weer gedoe om die thuis te krijgen: past niet in de auto en je vindt in de zomer nog naalden terug’’, licht Mathijssen toe.

,,Dus waarom niet thuisbezorgen, zoals met veel andere goederen? In de Randstad gebeurt dat al veel meer, maar hier in de regio niet of nauwelijks.”

Schotse bomen

Bovendien kwam het jonge vriendenduo in contact met een kerstboomleverancier in de Noordhollandse regio West-Friesland. En onder het motto ‘wat hij daar kan, kunnen wij hier ook’ werd een deal gesloten: hij koopt extra in, zodat Mathijssen en Macleane in de regio Arnhem-Nijmegen hun slag kunnen slaan.

Quote We mikken op twintigers, dertigers en veertigers. Druk met werk en gezin; en al goed bekend met internet­aan­ko­pen Bart Mathijssen, internetkerstbomenverkoper Volledig scherm Julian Macleane en Bart Mathijssen gaan online kerstbomen verkopen en bezorgen in de Betuwe, Arnhem en Nijmegen. © Rolf Hensel Waarop ook de site onlinekerstboomshop.nl in het leven werd geroepen. ,,We gaan Nordmannen verkopen. Twee soorten - een standaard en een extra volle boom - en dan in vier lengtematen. Van 25 voor een kleintje tot 49 euro voor eentje van 2,5 meter hoog.” De bomen komen overigens uit Schotland.



De bestelling wordt door de Elstenaren gratis thuisgebracht, iets waarmee ze een voorsprong nemen op landelijke bezorgers als Bol.com. Daar zijn de kerstbomen-aan-de-deur toch een stukje duurder. ,,Daarom levert volgens onze partner in West-Friesland deze prijs ook goede handel op.” De kerstshop sluit op 1 december, bomen worden rond 6 december afgeleverd. ,,We mikken vooral op de drukke twintiger tot en met veertigers als doelgroep. Druk met werk en gezin en goed bekend met online aankopen.”

Zeker om de eerste keer het bezorgen qua afstanden een beetje overzichtelijk te houden, zijn bestellingen alleen mogelijk voor inwoners van de gemeenten Overbetuwe, Lingewaard, Arnhem en Nijmegen. Op zo'n 50.000 adressen valt komend weekend een flyer op de deurmat. ,,We hopen minstens 500 bomen aan de man te brengen. En dat hebben we dan heel bescheiden ingeschat. Als het goed loopt, kunnen we volgend jaar de bezorgregio best wat vergroten.”