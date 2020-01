Emotionele Arnhemmer reed met messen terrein Heldringstichting op: OM eist cel en werkstraf

Oppositie wil dat raad regie overneemt in soap rond buren in Elst

7:52 ELST - De gemeenteraad in Overbetuwe moet de regie pakken in de slepende kwestie rond de huizen die aan de Rijksweg-Zuid in Elst te dicht op elkaar zouden staan. Het is daarna aan burgemeester en wethouders om de door de raad gekozen aanpak uit te voeren. Tenminste, dat vinden de oppositiepartijen D66, PvdA en BOB.