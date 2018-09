'En daar sta je dan op de #paardenmarkt in #Elst. Zo intens triest', schrijft Karen Soeters, hoofdredacteur van AnimalsToday.nl, in haar begeleidende tekst. Om daarna mensen op te roepen het bericht te delen als ze vinden dat paardenmarkten niet meer van deze tijd zijn. Dat wordt gretig gedaan.

Soeters kreeg het filmpje van een medewerker die filmt. ,,We zijn al heel lang bezig om misstanden in kaart te brengen’’, zegt ze. In Elst zag ze paarden die te kort staan aangelijnd, te dicht op elkaar zodat ze elkaar gaan schoppen en paarden met gecoupeerde staarten. ,,Het jammere is dat ze in Elst absoluut hun best doen dat te verbeteren. ,,Er ligt stro op de grond, er is hooi, er zijn waterpunten, maar hooi en water wordt nauwelijks gegeven. Er is een enorme controle opgetuigd met onder andere de Nederlanse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en dierenartsen. Maar dan is het helemaal schandelijk dat zo'n dier (de genoemde ezel, JM) er tussen staat. Dan zijn die maatregelen alleen uiterlijk schijn.’’

Quote Als er iets niet goed is, dan zijn wij de eersten om er actie op te ondernemen Johan Huitink, voorzitter Elster Paardenmarkt

Melding

Soeters deed ter plaatse een melding van de slecht verzorgde ezel bij de NVWA en zal nog nabellen hoe haar klacht verwerkt is. Ze beschuldigt de NVWA er van te veel op de handen te zijn van de handelaren en dat haar organisatie eigenlijk het werk doet van de NVWA. Doel van het aankaarten van zaken die volgens hen niet goed zijn is verbetering. ,,We zoeken geen ruzie. En mensen kunnen lacherig doen als wij klagen over een ezel die in de regen staat. Maar handelaren zijn gewoon wettelijk verplicht zo'n dier onderdak te geven.’’

Voorzitter Johan Huitink van de Paardenmarkt in Elst weet dat er een vergrootglas op zijn evenement ligt. ,,Geloof me, als er iets niet goed is, dan zijn wij de eersten om er actie op te ondernemen. Als we zoiets zien, dan sommeren we de betreffende handelaar van de markt af te gaan. Wij zitten ook niet te wachten op een slechte naam.’’

Volledig scherm Kinderen voeren pony's hooi. © Erik van 't Hullenaar

Gezond

Huitink weet over welke ezel het gaat. ,,Die ezel is voor hij de markt op kwam gecontroleerd en mocht door. We hebben meer klachten gehad over het dier. Daarna is het door de dierenarts bekeken en die heeft geconstateerd dat het gezond was. Er was geen reden om in te grijpen.’’

De andere klachten van AnimalsToday neemt hij mee in de evaluatie. ,,Maar het hooi was niet op, dat was er voldoende. We roepen ook heel regelmatig om dat er hooi is en water. Wij doen er alles aan, communiceren met de handelaren via de paardenbonden dat we verwachten dat de dieren goed verzorgd worden.’’ Volgens de voorzitter is dat ook nageleefd ,,Tegelijkertijd is het ook een verantwoordelijkheid van de handelaar. En het zal best dat er hier of daar een tussendoor is geglipt.’’