En dat is vier: weer kerk verkocht, meer gaan snel volgen

Het Indoornikse kerkje is gekocht door een opleidingsbedrijf, dat al jaren in het voormalige lagere schoolgebouw dat naast de kerk staat zit. Die wil van het kerkgebouw een uitvaartcentrum maken, met de pastorie als condoleanceruimte. Op de bovenverdieping komt de beheerder dan te wonen. Naar verluidt is de deal voor rond de 400.000 euro beklonken. De begraafplaats blijft in handen van de parochie, daar wordt deze zomer juist een Mariakapelletje bijgebouwd. De overdracht is - als de kerk aan de erediensten is onttrokken, zoals het officieel heet - naar verwachting in augustus.