En wéér is het raak op bedrijventerrein in Elst: ‘Scheurende jongetjes in dure auto's’

Nieuwe burgemees­ter Overbetuwe ‘fris als Elstar’

10:05 ELST - Wie volgt in april 2019 Toon van Asseldonk (65) op als burgemeester van Overbetuwe? Is het een hij of zij, jong of oud? 210 inwoners vulden de enquête op de site van de gemeente in; zij willen vooral een burgemeester die zich veel laat zien en aanspreekbaar is. In Elst, maar ook de omliggende dorpen.