Energiebedrijven moeten miljoenen extra opzij zetten voor ontmantelen kerncentrale Dodewaard

De in 1997 stilgelegde centrale moet vanaf 2045 worden afgebroken. De straling in het reactorvat, die elke twee jaar halveert, is dan zodanig afgenomen dat de mens er veilig aan de slag kan.



Het gebouw is na een aantal fusies bij energiebedrijven nu in handen van Vattenfall, Engie, Uniper en EPZ. Zij moeten de centrale in tien jaar tijd afbreken, zodat er uiterlijk in 2055 weer een fraaie, lege uiterwaard vol grasland is.