Eva Gül (11) zet zich als kinderburgemeester in voor een rookvrije generatie

Wat is het belangrijkste dat je als kinderburgemeester hebt gedaan?

,,Een stoeptegel in een speeltuin gelegd voor een rookvrije generatie. Alle speeltuinen in de gemeente Overbetuwe krijgen zo’n Rookvrije Generatie-stoeptegel. Dit is om ervoor te zorgen dat er geen jongeren in die speeltuin gaan roken. Zo zien kinderen die er spelen geen rokende jongeren, anders denken dat het stoer is om te gaan roken en dat is het niet. Voor kinderen is het belangrijk dat ze rookvrij kunnen opgroeien.”