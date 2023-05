Examenstunt met vuurwerk en brommers loopt compleet uit de hand, middelbare school ontruimd: 'Er ontstond chaos’

Exa­menstunt moet leuk zijn, toch gaat het vaak mis: ‘Kinderen denken niet na over consequen­ties’

Op middelbare scholen in Arnhem en Nijmegen ging het de afgelopen dagen mis met de examenstunt. Leerlingen veroorzaakten brand en er werden fietsen en auto's beschadigd en besmeurd. In Huissen ging een school eerder dicht om te voorkomen dat het uit de hand zou lopen. Wat is dat toch met die examenstunts?