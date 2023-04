Expositie van indringende evacuatieverhalen: ‘Kinderen zonder vader en moeder naar vreemde plek, heel heftig’

Vrachtwa­gen met varkens­vlees legt stad bijna tien uur plat; dit is waarom giga-file niet sneller opgelost werd

Een gekantelde vrachtwagen vol varkensvlees is genoeg om het verkeer in Nijmegen uren plat te leggen. Dat bleek vorige week. Was het redden van duur vlees écht belangrijker dan het snel oplossen van ellenlange files rond de stad? Nee, stelt de gemeente nu.