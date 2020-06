Extra aandacht voor drugsoverlast jongeren bij Rijkerswoerdse Plassen

Video Jongen gewond door sprong in ondiep water, traumaheli landt op strand

26 juni SLIJK-EWIJK - Een jongen is vrijdagmiddag gewond geraakt doordat hij aan het Strandpark Slijk-Ewijk van een steigerpaal was gesprongen en ongelukkig in het ondiepe water terechtkwam. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.