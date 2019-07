Extra beveiliging na derde ramkraak bij opticien Elst: ‘Ze wisten precies welke brillen ze moesten hebben’

Aanleg glasvezel buitenge­bied verloopt moeizaam door droogte

7:15 ELST - De aanleg van een glasvezelkabel voor snel internet heeft meer voeten in de aarde dan verwacht. Het ‘schieten’ van kabels in het buitengebied van Overbetuwe verloopt zeer moeizaam omdat de grond te hard is. Toch verwacht aannemer Vuneyt Akbas geen vertraging. ,,We moeten nu sleuven graven. Daar hadden we niet op gerekend, maar echte vertraging verwacht ik niet.”