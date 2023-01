Facelift voor vier locaties winkelhart Oosterhout: extra groen en banken

Gemeente­raad wil meer invloed op grote bouwprojec­ten in Overbetuwe: ‘We moeten pas op de plaats maken’

ELST - Oppositiepartijen D66 en VVD in Overbetuwe willen dat de gemeenteraad meer invloed krijgt op grote bouwprojecten in de gemeente. Daarbij gaat het specifiek om het MFSC in Elst, de nieuwbouw van de Wanmolen in Zetten en een nieuw dorpscentrum in Oosterhout.

6 januari