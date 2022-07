Familie heeft hoge kans op maagkanker, dochters lopen samen Vierdaagse: ‘Jaar terug hadden we dit niet gekund’

Maartje (13) staat dagelijks voor de defecte lift van station Arn­hem-Zuid: ‘Rolstoel is te zwaar om mee te nemen’

ARNHEM - Treinreizigers die slecht ter been zijn, moeten al maanden halsbrekende toeren uithalen om van het perron van station Arnhem-Zuid op de begane grond te komen. De lift is al bijna vier maanden buiten gebruik. Ook in Dieren en Elst haperen stationsliften regelmatig.

29 juni