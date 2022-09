Felle strijd tussen te bouwen bedrijfsverzamelgebouw en Stuart CarCare gaat verder bij de rechter

Het bedrijfsverzamelgebouw van Janssen en collega’s is voorzien aan de Industrieweg-Oost 9 e en Overbetuwe heeft daar een vergunning voor afgegeven. Daar maakt de nabijgelegen wasstraat Stuart CarCare bezwaar tegen. Arjan Stuart: ,,Het gaat om veertig units, dat zorgt voor een verkeersdruk die niet samengaat met onze wasstraat. De toegangsweg is ook de opstelstrook voor die wasstraat. Bovendien is het recht op overpad verlopen, er is al meer dan twintig jaar geen gebruik van gemaakt.”

11.000 euro boete per dag

Dat laatste wordt weer bestreden door Janssen. Met een foto uit 2013, waarop is te zien dat de toenmalige eigenaar van het terrein de weg gebruikt en dat de toegang ook niet is afgesloten. Ook beroept Janssen zich op de erfdienstbaarheidregeling, waarin staat omschreven dat de gebruikers van het terrein toegang moeten krijgen over de omstreden weg. ,,Sterker nog, er staat in dat het blokkeren van die weg, met hekken of voertuigen, niet is toegestaan op straffe van ruim 11.000 euro per dag. Die som willen we nu bij de rechter afdwingen. Ook maken we gebruik van het in die regeling omschreven recht om voertuigen of andere obstakels te verwijderen.”