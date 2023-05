Festival voor Oekraïne: ‘Stoppen is geen optie’

Het leven van André Fonteijn gaat voor de wind. Hij heeft twee banen en heeft sinds kort een woning in Geldermalsen waar hij samen met zijn vrouw en 2-jarige tweeling woont. Toch vertelt hij dat hij met één been in dat leven staat. Met het andere staat hij aan de frontlinie in Oekraïne. Waar de hulpvraag om medicijnen, brancards, tourniquets en legerkisten onverminderd hoog blijft. Daarom organiseert Fonteijn samen met Toon Veens op 13 mei een festival voor Oekraïne in Herveld.