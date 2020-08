Fietser en maaltijdbezorger gewond door botsing in Elst

les 3 Lessen van corona: ‘De tijd dat je voor vijf tientjes naar Barcelona kunt vliegen, komt niet snel terug’

3 augustus De eerste coronagolf lijkt voorbij. Hoewel onduidelijk is of ons snel een tweede golf te wachten staat, biedt de zomervakantie voor veel mensen tijd voor reflectie. Wat hebben ze de afgelopen maanden nou meegemaakt? En vooral: welke lessen trekken ze voor nu en later? Les 3: reizen en vakanties.