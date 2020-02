Fietser zwaargewond bij botsing met scooter in Herveld

Recordaan­tal motorrij­ders steekt in 2019 via Lexkesveer de Rijn over

17:21 RANDWIJK/WAGENINGEN - Welgeteld 8703 motorrijders hebben zich vorig met het Lexkesveer over de Rijn tussen Randwijk en Wageningen laten zetten. Dat zijn er 430 meer dan in het vorig recordjaar 2017; en maar liefst 1.000 meer dan in 2018.