Fietspad in twee richtingen aan westzijde Rijksweg-Zuid met verkeerslichten bij Reeth

Een fietspad in twee richtingen met verkeerslichten om de oversteek van de Reethsestraat te beveiligen, werd niet met applaus ontvangen. En dat op een avond in het gemeentehuis van Elst waar het formeel om een informatiebijeenkomst ging en nog niet om een politiek inhoudelijke bespreking.

Groot zorgpunt

Vanwege de mogelijke aanleg van de Railterminal Gelderland, een overslagpunt tussen weg en spoor bij Reeth, is juist de verkeersveiligheid een punt van grote zorg. De raad drong eerder aan op een fietspad aan de oostkant van de Rijksweg en mocht dat niet kunnen een ongelijkvloerse oversteek voor fietsers met de Reethsestraat.

Die optie, die zeven miljoen extra zou kosten op een geheel van 28 miljoen, lijkt nu van tafel. En informatiebijeenkomst of niet, de raadsleden lieten nu al unaniem doorschemeren niet zomaar afstand te willen doen van een ongelijkvloerse oversteek.

Vragen over veiligheid

Ook een fietspad in twee richtingen viel niet meteen goed. Het geplande fietspad, vier meter breed, mag dan aan de huidige veiligheidsregels voldoen, veel raadsleden vragen zich af of dat met het grote verschil in snelheid tussen fietsers nog wel verantwoord is. Door het toegenomen gebruik van elektrische fietsen en speedpedelecs is het volgens de raadsleden maar zeer de vraag of een twee-richtingenfietspad nog wel veilig is.

En de kruising bij Reeth is zeker niet het enige knelpunt, zo bleek dinsdagavond. Ook de rotonde tussen de Griftdijk en de Stationsstraat bij Oosterhout is een knelpunt. Door de toenemende verkeersdruk op die wegen is het nog maar zeer de vraag of die rotonde toekomstbestendig is. Voor verkeer uit Oosterhout is dan in elk geval een extra rijstrook nodig, plus ruimte voor het fietspad dat ook van die rotonde gebruik gaat maken.

Grond onteigenen

Omdat het tankstation langs de weg niet kan worden verplaatst, moet er extra ruimte aan de Oosterhoutse kant van de rotonde worden gevonden en dat kan eigenlijk alleen door grond naast de rotonde te onteigenen. Het gaat daarbij om het grondgebied van de gemeente Nijmegen en die heeft daar, zo bleek gisteren, nog geen besluit over genomen.

De nieuwe weginrichting, het deel tussen het Keizer Hendrik VI-singel in Nijmegen/Oosterhout en de Olympiasingel in Elst, gaat rond de 28 miljoen euro kosten, maar nu al is duidelijk dat die kosten waarschijnlijk 30 procent hoger uitvallen. Ook hangt de financiering samen met het doortrekken van de A15 en de aanleg van de RTG. Projecten waarvan de bezwaren ertegen deze maand door de Raad van State worden behandeld.