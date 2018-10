Fikse file A50 bij knooppunt Valburg door ongeluk, weg is wel weer vrij

Elst is verdeeld: is het binnenkort gedaan met de zondagse rust?

15 oktober ELST - Mogen de winkels in Overbetuwe hun deuren op zondagen openen om 8 uur, of niet? De mening van het college van B&W is duidelijk: ja, ondernemers moeten daarin zelf de keus kunnen maken. De raad was nog niet overtuigd. Dat grotere ketens als Albert Heijn een voorstander zijn is logisch, zegt zij. Maar wat is de mening van omwonenden en kleine ondernemers?