File op A50 bij Heteren door ongeval: rijstrook dicht

Overbetuwe knapt na zomer weer 24 speeltui­nen op

11:40 DRIEL/ZETTEN/RANDWIJK - Welgeteld 24 Overbetuwse speeltuinen worden direct na de zomer opgeknapt. Als die klus voor de herfstvakantie is afgerond, zijn - op de speeltuinen in Elst-Oost en -Westeraam ná - alle in totaal ruim 130 speeltuinen in de dorpen de afgelopen vier jaar vernieuwd en/of uitgebreid.