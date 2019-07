File op A50 bij Heteren door ongeval voorbij: rijstrook weer open

video Beiaardier van Huissen speelt als eerste de songfesti­val­hit van Duncan Laurence

17:06 ARNHEM/HUISSEN - Enthousiast neuriet Arnhems wethouder Jan van Dellen aan de voet van katholieke kerk in Huissen het winnende songfestivalnummer Arcade van Duncan Laurence mee. Marcel Siebers is de eerste beiaardier in de regio Arnhem die de pogingen van Arnhem om de organisatie van het Eurovisie Songfestival volgend jaar naar Gelderland te halen in muzikale zin ondersteunt.