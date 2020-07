File op A50 richting Arnhem door ongeluk voorbij: weg weer vrij

Generatie C De lange zomer van Koert, zonder Pinkpop, zonder Spanje. ‘Vrije tijd geeft minder voldoening als er zoveel van is’

10 juli Generatie X kenden we al, en de Patatgeneratie. En nu is er, als gevolg van de coronapandemie, Generatie C. Wél een diploma, maar geen feestelijke uitreiking en al helemaal geen eindbal. Koert Janssen uit Andelst begint in september met een studie. Hij heeft er veel zin in, ‘maar het is wel spannend’.