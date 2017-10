Fileleed op A50 neemt af, weg weer vrij na ongeval tussen Renkum en Heteren

'De overheid is gevaarlijker dan een clubhuis van No Surrender'

1 oktober Moet een dorp als Doornenburg bang zijn voor de motorclub No Surrender? Volgens het Openbaar Ministerie wel, want sinds jaar en dag stelt het openbaar ministerie (OM): ‘Het zijn criminele bendes en daar moet een verbod op komen’. Maar toch is er tot op heden in Nederland geen enkele motorclub verboden en ontbonden. Het OM heeft het wel geprobeerd, maar kreeg in 2009 de deksel op de neus van de Hoge Raad. Een verloren zaak dus en terecht.