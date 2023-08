Files bij Elst en in Huissen door omleidingsborden in Rotterdam; Pleijroute bottleneck bij afgesloten A12

‘Onethische’ vogeljacht of bescher­ming van graan? Rita (79) slaat alarm over ‘oorlog’ in veld bij Renkum

Was het een ‘onethische’ schietpartij, een uitje ten koste van dieren? Of een gebruikelijke manier om graan te beschermen tegen schade? Zeker is dat een recente jacht op vogels in het buitengebied van Renkum stof doet opwaaien.