Flexwoningen in Elst zijn nog lang geen gelopen race; wat moet er allemaal nog gebeuren?

met video Trouwrin­gen Caroline en Marijke vliegen net voor het ja-woord weg: ‘De ringen! Riep onze dochter in tranen’

Caroline Lamers en Marijke de Veer gaven elkaar vrijdag op kasteel Tongelaar in Mill noodgedwongen het ja-woord zonder trouwringen. Die waren kort daarvoor per ongeluk weggevlogen in een ballon. Het gebeurde in een veelbewogen week voor het stel: ,,Dit kan ook alleen ons overkomen.”