Flink wat geld voor een wijk of dorp met goede plannen: Gelderland sluit dorpendeals

SLIJK-EWIJK - Een dorp of wijk met een goed plan om de gemeenschap te versterken kan komend jaar een heuse dorpendeal afsluiten met de Provincie Gelderland. Donderdag is de handtekening gezet onder de eerste deals. Slijk-Ewijk krijgt 120.000 euro.

De provincie betaalt het overgrote deel van dit bedrag. Met het geld moet een toekomstplan voor het dorp voor de komende jaren worden gemaakt, vertelt een blije voorzitter Joost Lindner van de dorpsraad.

,,Dankzij dit geld kunnen we met deskundigen een plan maken dat gedragen wordt door het dorp en dat meteen ook uitgevoerd kan worden. Vaak zijn er wel mooie plannen, maar blijft het steken bij de uitvoering. Door nu een plan vast te stellen mét bewoners, gemeente en provincie, moeten dingen ook meteen in gang gezet kunnen worden.’’

Burgers moeten zelf ook aan de bak

In het plan moeten allerlei initiatieven van burgers worden gebundeld én moet er een duidelijke visie komen hoe het dorp er de komende tien jaar ook fysiek uit komt te zien. En zo'n plan is niet vrijblijvend. De deelnemers krijgen, wat gedeputeerde Van ‘t Hoog betreft, een voorbeeldfunctie. ,,Ik verwacht echt een inspanning. Ik durf dat ook te vragen. We merken dat aanvragers enorm gedreven zijn om hun omgeving een sociale boost te geven.’’

De provincie noemt het bijzonder hoeveel verenigingen er actief zijn in Slijk-Ewijk. Dat al die verenigingen zich willen inzetten om bijvoorbeeld eenzaamheid tegen te gaan, hielp bij het enthousiasme bij de provincie om de deal te gaan tekenen. ,,Veel dingen gaan ook goed in Slijk-Ewijk’’, zegt Lindner. ,,Maar er gebeurt ook alles rond het dorp. Denk aan de A15 en de railterminal. Wij willen graag een plan voor de toekomst, waarin we een landelijke toekomst van het dorp veilig stellen.’’

Zit provincie niet op de stoel van de gemeente?

Maar is het een rol van de provincie om zich te bemoeien met dorpen? Zitten zo ze niet gemeenten in de weg. ,,Nee‘’, zegt gedeputeerde Peter van ‘t Hoog. ,,Het is voor ons wel belangrijk dat gemeenten mee doen. Anders kunnen we geen deal sluiten.’’

Een andere dorpendeal wordt gesloten met Ermelo-West. Daar betaalt de provincie ook mee aan een fysiek wijkgebouw. ,,Dat is dan een middel om die sociale cohesie te bevorderen‘’, zegt ‘t Hoog.

Tien dorpendeals in 2021

In 2021 moeten er nog eens tien dorpendeals gesloten worden. Daarbij is het initiatief van bewoners belangrijk. Kunnen wijken en dorpen waar geen sprake is van grote sociale verbondenheid, misgrijpen? Ja en nee, aldus de provincie. Omdat een dorpendeal zich richt op sociale cohesie, is er veel aangelegen om wijkbewoners hierin te ondersteunen. Maar een wijkbewoners moeten, al dan niet hulp, inderdaad wel zelf het initiatief tonen.