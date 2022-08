Flinke hoop groenafval in brand in Elst

De brand werd maandagavond rond 22.30 uur ontdekt in een grote bult groenafval van circa vijf bij twintig meter. De vlammen laaien door de wind behoorlijk op, waardoor het vuur van ver goed te zien is.



De brandweer van Elst riep de hulp in van het korps uit Heteren. De brandweerwagen van Elst beschikt namelijk over 3000 liter water, wat niet voldoende bleek voor deze brand. De collega’s uit Heteren kwamen daarom assisteren.



Het blussen zal enige tijd in beslag nemen door de omvang. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Brandstichting word niet uitgesloten.