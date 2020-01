Foutje, bedankt: twee eeuwen oude eiken op Landgoed Hemmen illegaal gekapt

Nog één bewoner strijdt tegen spoortun­nel in Elst: ‘Nu al meer verkeer dan is voorgespie­geld’

13 januari Een bewoner van de Haydnstraat in Elst is de enige bezwaarmaker, die tot aan de Raad van State probeert de bouw van de spoortunnel in de Rijksweg-Noord tegen te houden. Hij vreest grotere verkeersdrukte dan voorspeld in zijn straat.