Fruitteler uit Andelst zit met 50.000 kilo bessen in de maag: ‘Ik zet de blik maar op oneindig’

ANDELST – Personeel van fruitteler Gerard Vos sorteert dezer dagen volop rode bessen uit de koelcellen in Andelst. Maar vraag is er nauwelijks naar. Vos hoopt net zo hard dat de restaurants weer open gaan als de horeca zelf.

Waar het normaal gesproken rond deze tijd topdrukte is in de bessenhandel, is er nu maar mondjesmaat afzet voor het zachtfruit. Restaurants zijn de grootste afnemers en die zijn vanwege de coronamaatregelen gesloten.

Vos heeft nog zo’n 50.000 kilo bessen in de opslag die hij voor het nieuwe seizoen in mei kwijt moet zien te raken. Hij is daarom genoodzaakt de bessen voor de kostprijs op de veiling te brengen.

Blik op opeindig

,,Ik zet de blik maar op oneindig. In ben in elk geval blij dat ik zo nog een deel van de gemaakte kosten voor het telen, plukken en sorteren terugkrijg. Normaal beur ik 6 euro per kilo, maar nu is dat 4 euro. Daar moet ik het mee doen.”

Vos hoopt dat hij deze maand nog 10.000 kilo aan de man kan brengen. ,,Ik mik ook op de supermarkten. Door de kerstdagen is de vraag hopelijk even wat groter.”