G%#@&$d&%me, wil je dood of zo?

Waar koop je een lampje:

Voor een lampje op de fiets hoef je niet perse naar de (dure) fietsenmaker. Zelfs met twee linker handen is een bezoek aan de Hema of de SoLow afdoende. Hele rekken met fietsverlichting, tussen de drie en acht euro, staan daar klaar. Het overgrote deel is simpel voor of achter op je fiets te klikken, zelf magnetisch als je wilt.



Een boete (64 euro) is in elk geval veel duurder. Om nog maar te zwijgen over ziekenhuis of erger nog uitvaartkosten.





Klick-on Led

Waar te koop: SoLow

Hoe duur: 3,99 euro



Voor-achter klick on

Waar te koop: SoLow

Hoe duur: 3,95 euro



Voor en achter, ophangsysteem

Waar te koop: SoLow

Hoe duur: 2,79 euro



Voor en achter, magnetisch

Waar te koop: SoLow

Hoe duur: 4,95 euro



Achterlicht, led klick-on

Waar te koop: HEMA

Hoe duur: 8 euro



Achterlicht, led klick on

Waar te koop: HEMA

Hoe duur: 7 euro



Voor en achterlicht_ Led Klick-on

Waar te koop: HEMA

Hoe duur: 5 euro