Gasprijs geeft Derck van de steenfabriek kopzorgen: ‘Wij hebben ook een prijsplafond nodig’

UPDATE Noodopvang asielzoe­kers op de Aam, Overbetuwe wil 120 vluchtelin­gen opvangen

ELST - Overbetuwe overweegt een crisisnoodopvang voor 120 vluchtelingen in te richten op bedrijventerrein De Aam in Elst. De gemeente wil zo hulp bieden om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Burgemeester Patricia Hoytink-Roubos vraagt de gemeenteraad om met deze opvang in te stemmen.

21 september