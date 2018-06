'Gebruik de Betuweroute structureel voor personenvervoer'

Kermis Elst: 'Dit jaar stukken beter'

8 juni ELST - Het is kermis in Elst en die is dit jaar veel leuker dan vorig jaar. Vinden Mijke, Lennart, Rens en Koen uit groep 7 van basisschool De Ark in Elst. De tieners namen vrijdagmiddag de proef op de som.