Gebrul van Porsches klinkt door corona niet meer op industrieterrein Heteren: ‘Het is extreem rustig’

Bezoekers van de bedrijven Porsche of Harley-Davidson die verderop even het brullende geluid van hun sportwagen of motor laten klinken.



Anna Visch van ICT-firma DWE ICT hoort ze niet meer op het industrieterrein van Heteren, pal langs de snelweg A50. ,,De jongens hier zeiden eerder tegen elkaar: kijk, dat is nou een Porsche die je niet vaak ziet.’’



Maar ook de stemmen van haar collega’s zijn uit het dagelijks leven van Visch verdwenen. Zij is nog het enige personeelslid op het kantoor van DWE ICT. De rest werkt vanwege het coronavirus verplicht vanuit huis, vertelt ze.



Visch van de administratie kan dat niet, omdat de rinkelende telefoon van het pand bezet moet blijven. ,,Lunchen doe ik nu alleen terwijl ik een filmpje kijk aan het bureau.’’