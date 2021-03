Geel en dor gazon? Met Oosterhouts supergras is dat verleden tijd

Update Minderjari­ge jongen mishandeld op fietspad in Elst; agenten houden één verdachte aan

12 maart ELST - Een minderjarige jongen is donderdagavond mishandeld in Elst. Hij is onder meer geslagen door een jongen, die behoorde tot een groep van zo’n acht personen. Agenten hielden later die avond meteen de minderjarige verdachte uit Elst van openlijke geweldpleging aan.