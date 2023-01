Geen onderzoek naar Arnhemmer (19) die onder stroom kwam te staan: ‘Gevolgen niet in verhouding met overtreding’

Oudste sauna van Nijmegen gaat kopje onder: ‘We zijn er kapot van’

NIJMEGEN - ,,We hebben corona overleefd maar met deze energieprijzen kunnen we niet verder.” Dat zegt Roel Kamps van Sauna & Beauty De Thermen aan de Panovenlaan in Nijmegen. Het bedrijf sluit per direct de deuren. De 32 medewerkers zijn maandag ingelicht en het faillissement is uitgesproken.

14:59