Geen strippenkaart voor mantelzorgers in Overbetuwe

Overbetuwe is niet van plan om, naar Lingewaards voorbeeld, een strippenkaart voor mantelzorgers in te voeren. Dat blijkt uit antwoorden op een verzoek in die richting van Gemeentebelangen Overbetuwe (GBO).

Een strippenkaart voor mantelzorgers is in Lingewaard al ingevoerd. De kaart geeft hen per jaar dertig uur het recht om de zorg voor een ziek familielid over te dragen aan een professional. Op die manier moeten mantelzorgers tegen lichamelijke en geestelijke overbelasting worden beschermd.

‘Voor een andere opzet gekozen’

GBO had dan ook graag gezien dat de gemeente Overbetuwe, in samenwerking met Forte Welzijn, een dergelijke kaart voor mantelzorgers in Overbetuwe zou invoeren. Het gemeentebestuur zegt het meedenken over het ontlasten van mantelzorgers te waarderen, maar laat ook weten dat in overleg met de klankbordgroep Mantelzorgers, de Participatieraad en zorgprofessionals voor een andere opzet is gekozen.

Wel zet het college de deur op een kier, door op de regelmatige overleggen met de klankbordgroep te wijzen. ‘Daar bespreken we drie keer per jaar het beleid en de uitvoering en stellen zaken indien nodig bij’, schrijft het college op de vragen van GBO.

Respijtzorg

Overbetuwe biedt mantelzorgers wel veertig uur huishoudelijke hulp per jaar. Die uren kunnen door de mantelzorger worden ingezet om zelf rust te nemen en hulp in de huishouding in te huren. Overbetuwe wil ook inzetten op zogeheten respijtzorg. Daarbij wordt de zorg voor een naaste voor een dag(deel) overgedragen aan een ander, zodat de mantelzorger tijd krijgt voor zichzelf of andere gezinsleden.

Na de zomer start de gemeente een informatiecampagne om de verschillende soorten hulp en de manieren om die aan te vragen breder bekend te maken. Ook zegt het college toe de gemeenteraad van te voren en inhoudelijk te betrekken bij eventuele aanpassingen of nieuwe maatregelen.