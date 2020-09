Geen treinen tussen Arnhem en Nijmegen door aanrijding

Ouders krijgen alsnog brief burgemees­ter over verzwegen kinderpor­no­zaak Scouting Elst: ‘Ingewik­keld dilemma’

4 september Burgemeester Patricia Hoytink-Roubos van de gemeente Overbetuwe heeft vrijdag een brief aan alle ouders met kinderen die op Scouting Elst zitten gestuurd. In de brief legt de gemeente uit waarom er tot nu toe over het op non-actief stellen van een jeugdleider wegens seksueel wangedrag is gezwegen.