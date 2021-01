Gelderland blijft vasthouden aan de omstreden Railterminal: ‘Er zijn zoveel beloftes gedaan die niet zijn nagekomen’

,,Ik denk niet dat het goed is voor mijn hart als ik hier iets over ga zeggen.” Willem van den Heuvel heeft ruim twintig jaar gestreden voor de komst van een overslagterminal van vrachtwagens op treinen naast de Betuweroute bij Valburg, maar nu wil hij er geen woord meer aan vuil maken.



Tientallen zware vrachttreinen denderen dagelijks over de Betuweroute dwars door Gelderland. Meer dan 20.000 treinen per jaar. Maar nergens stoppen ze. Tot ergernis van veel regionale bestuurders. Want de provincie draagt wel de lasten van de Betuweroute, maar plukt er nergens de vruchten van.