Gelderland houdt vast aan railterminal bij Reeth

Nadat recent bleek dat het project 65,5 miljoen gaat kosten, niet 43 miljoen, zoals eerder bekend, is er ook in de politiek verzet. Zeker ook omdat de kosten mogelijk nóg hoger kunnen uitvallen als Prorail meer werk nodig heeft aan de aanleg van de terminal.

Gemeenteraadsleden vroegen collega's af te zien van het plan

Zijn partijgenoot in de Provinciale Staten, Fokko Spoelstra stemde uiteindelijk in met de begroting én dus met de verhoogde kosten voor het plan. ,,We zijn voorstander van de railterminal Gelderland. Maar we geven geen blanco cheque.’’

'Goed voor de werkgelegenheid’

VVD-gedeputeerde Christianne van der Wal zei recent nog geen enkele twijfels te hebben over de terminal. ,,Ja, het gaat om een forse investering. Maar elke treinlading met containers die op de RTG wordt overgezet scheelt vijftig vrachtwagens die niet meer de weg op hoeven. ,,Daarnaast is de terminal goed voor de werkgelegenheid in de logistieke corridor in Gelderland. De ligging bij Park15, langs de A15 en de Betuweroute is dan ideaal.”