Gelders verkeershart is ziek: recordaantal files rond knooppunt Valburg

Kinderbur­ge­mees­ter opent ijsbaan Elst

9 december ELST - Kinderburgemeester David Kampschöer van de gemeente Overbetuwe verricht op zaterdag 15 december de officiële opening van de ijsbaan in Elst. Aanvankelijk zou de volwassen burgemeester Toon van Asseldonk deze taak voor zijn rekening nemen, maar hij is verhinderd. De opening is om 14.30 uur. De ijsbaan, die elkaar wordt opgebouwd in het dorp, blijft open tot en met 6 januari.