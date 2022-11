Gelderse oud-SP-leider wil na zeven jaar terugkeren: ‘De provincie staat juist dichtbij mensen’

ELST - Eric van Kaathoven uit Elst keert terug als leider van de SP in Gelderland. Hij is door de kandidatencommissie voorgedragen als lijsttrekker voor de provinciale verkiezingen in maart 2023.

Van Kaathoven was als SP-leider in zijn eerste periode, tussen 2008 en 2016, een van de belangrijkste stemmen in Provinciale Staten. Hij leidde het verzet tegen de verkoop van Nuon aan het Zweedse Vattenfall, maar had daar geen succes mee. Na zijn vertrek ging hij het politieke werk missen en stond hij open voor een terugkeer.

Hij noemt de verloren strijd om Nuon daarbij als een van de onderwerpen die hem nu juist motiveren. ,,Hadden we Nuon niet verkocht, dan hadden we nog steeds problemen met gasprijzen gehad. Maar dan hadden we zelf kunnen bepalen dat we de hoogte van de winst niet belangrijk vinden.”

‘Enorme bak ervaring’

De nummer 2 op de Gelderse SP-lijst komt ook uit de Betuwe. Het is Carla Claassen uit Bemmel. Zij is nu fractieleider in Provinciale Staten en zit ook in de raad van Lingewaard. Hans Boerwinkel, voorzitter van de kandidatencommissie, zegt in een toelichting dat zowel Van Kaathoven als Claassen een ‘enorme bak ervaring maar ook passie’ bezit.

Waar veel mensen de provinciale politiek zien als iets heel afstandelijks, heeft Van Kaathoven daar een heel andere kijk op. Hij vindt dat veel provinciale onderwerpen juist dichtbij mensen staan. Hij noemt daarbij de Railterminal Gelderland, de geplande halte in Valburg langs de Betuweroute. Van Kaathoven is daar tegen en was een van de oprichters van actiegroep Overbetuwe Overbelast.

Tientallen miljoenen

,,Het is in zo’n provinciehuis heel makkelijk om beleidsmatig te zeggen dat die terminal er moet komen en er tientallen miljoenen aan uit te geven, maar voor de mensen dichtbij is het geen afstandelijk verhaal.”

Dat geldt ook voor andere onderwerpen, vindt hij. ,,Het gaat nu in het provinciehuis over de herijking. Dat betekent heel concreet dat ze geen geld meer willen uitgeven aan IVN en aan Natuur en Milieu Gelderland. En dat is al een stuk minder abstract.”