Geliefde Mirca pakketbezorger van het jaar; ‘Van vaste klanten heeft hij de sleutel van de schuur’

Volgens Weis heeft zijn chauffeur een bijzondere band met veel klanten. ,,Van sommigen heeft hij de sleutel van de schuur. Voor anderen brengt hij een bestelling naar een familielid dat in de buurt woont en bij ouderen legt hij dozen met speciale flesjes die zwaar zijn, in de koelkast. Hij legt bij hen het pakketje niet voor deur. Dat wordt gewaardeerd.’’



‘Dat is zijn eer te na’

Want Topsakal wil aan het eind van de dag de meeste pakketjes bij de klanten zelf hebben afgeleverd. ,,Hij houdt er niet van om bestellingen naar een servicepunt te brengen. Dat is zijn eer te na. Desnoods rijdt hij twee of drie keer terug om het pakketje toch te kunnen overhandigen. En hij is er trots op als hem dat bij de meeste klanten is gelukt.’’



Topsakal krijgt de prijs op 5 januari. Hij wordt dan door Post NL in het zonnetje gezet.