Geluksniveau in Overbetuwe hoger dan gemiddeld in Gelderland

Under The Milky Way wil niet oneindig blijven groeien: ‘Dit moet een ons kent ons festival blijven’

Gezien de voorverkoop willen veel Huissenaren erbij zijn als Festival Under The Milky Way in september zijn tweede lustrum viert. Door het terrein aan de Badweg anders in te richten, is er op 1 en 2 september plek voor honderden bezoekers meer. ,,Maar dit moet een ons-kent-ons-festival blijven”, zegt mede-initiatiefnemer Frits Reijmers.