Gemeenteraad wil meer invloed op grote bouwprojecten in Overbetuwe: ‘We moeten pas op de plaats maken’

In december vorig jaar werd bekend dat de gemeente Overbetuwe vier miljoen euro extra uit wil trekken voor de nieuwbouw van het Multifunctioneel Sportcentrum in Elst (MFSC) en de Wanmolen in Zetten. Voor D66 en VVD reden om vragen te stellen over met name de 1,5 miljoen extra voor de nieuwbouw in Elst.