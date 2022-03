Gemeenteraadsverkiezingen: politiek Overbetuwe belooft beterschap

VIDEO Zendmast langs A325 bij Elst in brand, vierde in korte tijd

ELST - In de nacht van donderdag op vrijdag is een zendmast op een parkeerplaats langs de A325 in brand gevlogen. Het was voor de vierde keer in korte tijd dat een zendmast in de regio vlam vatte. Een maand geleden stond een mast in Bennekom in lichterlaaie. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

7:50