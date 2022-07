Gemengde reacties op het VeluweWaalpad: Van ‘hoe sneller hoe beter’ tot ‘onzinnig’

Blarenprik­kers staan klaar in Zetten voor deelnemers Vierdaagse

ZETTEN - Deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse met pijnlijke of vermoeide voeten of benen zijn tijdens het wandelevenement volgende week welkom in sporthal de Wanmolen in Zetten. Het Rode Kruis, afdeling Lingewaard-Overbetuwe, is daar aanwezig om de blaren van wandelaars te prikken.

11 juli