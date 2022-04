Generatie C: ‘Ik kan weer naar feestjes, naar de bioscoop en zelfs op vakantie’

Ingeborg Pronk (19) uit Elst, studeert pabo aan de HAN in Nijmegen:

,,Ik denk dat de crisis voorbij is. Corona blijft wel gewoon bestaan. Maar het crisisgedeelte is afgelopen. Ik denk niet dat we nieuwe lockdowns krijgen. Ik vermoed dat het virus zich muteert naar een minder schadelijke griep, waar minder mensen last van hebben. Ik weet niet in hoeverre de vaccinatie hier aan heeft bijgedragen. Ik zou het wel heel vervelend vinden als er weer een lockdown komt. Het voelt nu alsof het bijna klaar is.’’

Georgia Jägers (21) uit Heteren. Ze studeert verpleegkunde aan de HAN in Nijmegen:

,,Ik denk niet dat de coronacrisis voorbij is en denk ook dat er nog lockdowns gaan komen. Het komt waarschijnlijk terug, dat zeiden de mensen van het OMT en Pieter Omtzigt al. Als ze nu zeggen dat de kans bestaat dat het terug komt in het najaar, dan gebeurt dat waarschijnlijk ook. Bovendien heeft de overheid veel geld geïnvesteerd in het digitale coronabewijs. Dat zegt mij genoeg. Ik geloof dat corona sowieso nooit helemaal weggaat, want het is een griep en die blijft bestaan.’’

Merdan Yilmaz (14) uit Elst. Hij zit op het OBC in Elst in de 3de klas van de havo:

,,Er zijn geen regels meer, maar het is niet zo dat er helemaal geen besmettingen meer zijn. Dat maakt het lastig. Ik denk eigenlijk dat corona nog helemaal niet voorbij is. Ik vermoed dat er binnenkort weer maatregelen gaan komen. We zijn nu allemaal heel vrij. Niemand houdt zich nog aan de afstandsregels of nog draagt mondkapjes. Daarom verwacht ik dat het terugkomt. Ik ben inmiddels de maatregelen gewend. Ik zou het daarom niet erg vinden als ze weer ingevoerd worden.’’

Jill Janssen (18) uit Bemmel. Zij zit op OBC Bemmel in de 5e klas:

,,Laat ik beginnen met dat ik hoop dat de coronacrisis eindelijk helemaal voorbij is. Zelf merk ik dan ook niks meer van eventuele maatregelen op dit moment, ik kan weer naar feestjes, naar de bioscoop en zelfs op vakantie. Het ziet ernaar uit dat de coronacrisis voorbij is. Ik denk dat de Nederlandse maatschappij hier behoefte aan heeft. Je hoorde steeds meer commentaar op de coronamaatregelen. Mensen waren er klaar mee. Corona wordt nu als een normale griep gezien. Ik vind dat een positieve verandering. Mensen die ziek zijn blijven thuis. Voor de rest van de samenleving kan het leven dan doorgaan.’’

