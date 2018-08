Gerard zou zwembaden en loungesets verkopen, maar wist van niks

Vieze hondenuit­laat­veld­jes in Elst stinken een uur in de wind

9 augustus ELST - De uitlaatveldjes in voor honden in Elst stinken naar urine. Ook kunnen baasjes niet meer over het gras lopen zonder in de hondenpoep te trappen. ,,Het is echt heel vies en de gemeente maakt niet schoon.’’